Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece 'Halka Sesleniş' konuşmasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, benzer bir kampanya başlatarak "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" adı altında bir organizasyona gidildiğini duyurdu.

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 30, 2020

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkanlığımız mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir” dedi.