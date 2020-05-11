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Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün olacak 2020? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kaldı. İslam aleminde Ramazan Bayramı hazırlıkları ve heyecanı şimdiden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağının olabileceği konuşuluyor. Peki Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2020 diyanet takvimi...

Bayram tatili kaç gün olacak 2020?

Bayram tatili kaç gün olacak 2020? soruları Ramazan Ayı'nın bitmesine günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. İşte Ramazan Bayram tatili tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

11 ayın sultanı Ramazan 24 Mayıs Cuma günü başlamıştı. İlk sahura ise 23 Nisan Mayıs gecesi kalkıldı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 24 Mayıs'da başlıyor. 26 Mayıs bayramın son günü olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2020

Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

DİYANET 2020 TAKVİMİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

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