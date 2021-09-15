Diyanet talep olan kurumlarda

AA

Dinç, AA muhabirine, yasalar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerinden birisinin vatandaşlara din eğitimi vermek olduğunu anımsattı.

Kur'an'ı Kerim'i öğrenme ihtiyacını gidermenin Diyanetin asli görevleri arasında yer aldığını belirten Dinç, Başkanlık bünyesinde 4 farklı Kur'an kursu grubunun bulunduğunu bildirdi.

Bu kapsamdaki A ve B grubunun yatılı, C grubunun ise gündüz eğitim verilen kurslar olduğunu anlatan Dinç, şöyle devam etti:

"D grubu Kur'an kurslarımız ise ihtiyaca binaen açılan, ihtiyaç ortadan kalktığı zaman kapatılan kurslardır. D grubu Kur'an kurslarımız şu an zaten yürürlükte. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır hizmet veremiyorduk. Şimdi ise salgınla ilgili alınan yeni kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitime geçilmesiyle biz de Kur'an kurslarımızda tam zamanlı eğitime geçmiş bulunmaktayız. TDV yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, KYK yurtları, üniversite kampüsleri, cezaevleri ve hastanelerde ihtiyaç olması halinde hocalarımızı görevlendiriyoruz ve eğitimi başlatıyoruz."

- "D grubu Kur'an kurslarını açmak için talep oluşmasını bekliyoruz"

Vatandaşların talepleri doğrultusunda hemen hemen her yaşa yönelik dini eğitim verdiklerine dikkati çeken Dinç, "D grubu Kur'an kurslarını açmak için talep oluşmasını bekliyoruz. Hemen hemen her iş kolunda verebileceğimiz bir hizmet. Çünkü sürekli açılan bir kurs değil, bir anlamda mobil kurs diyebileceğimiz bir hizmet alanı bu. 15-20 kişi bir araya gelip din ve Kur'an eğitimi talep ederse, ilgili müftülük de onay verirse Kur'an kursunu açıyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Diyarbakır'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kur'an kursları açılışını yaptıklarını anımsatan Dinç, "Pazartesi itibarıyla Kur'an kursları hizmeti, 81 vilayet, 920'yi aşkın ilçe ve imkan bulunan her noktada yaklaşık 25 bin görevliyle başladı. D grubu Kur'an kurslarını da hemen hemen her yerde açma potansiyelimiz var. İmkanı olan, talebi olan bütün kurumlarda bu hizmeti verebilecek durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.