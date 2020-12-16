Diyanetten uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi

AA

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre program, salgın nedeniyle Kur'an kurslarının uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerine katılamayanlar için hazırlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan ve haftada 3 gün, günde 2 saat dersin yer alacağı programa başvurular, "www.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

Programa, 14 yaş üzerindekiler başvurabilecek ve Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler katılabilecek.

İki tur şeklinde gerçekleştirilecek programın ilkine, 21 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak ve dersler 28 Aralık 2020-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci tur başvuruları ise 4–17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak ve dersler 11 Ocak - 7 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

​​​​​​​Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğu programa, Braille okumayı bilen görme engelliler ile işitme engelliler de başvuru yapabilecek. Ayrıca görme engellilerin durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde "Braille Kur'an-ı Kerim Elif-Ba'sı" ücretsiz adreslerine gönderilecek. İşitme engellilerin eğitimlerinde ise özel hazırlanan Elifba cüzü kullanılacak. Programa kayıt yaptıran işitme engelli vatandaşlar, "https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Elif-ba.pdf" linki üzerinden kitabın PDF formatına ücretsiz olarak erişilebilecek.

Programda Kur'an kursu öğreticilerinin yanı sıra vaizler, din hizmetleri uzmanları, imam hatipler ve müezzin-kayyımlar görev alacak.​​​​​​​