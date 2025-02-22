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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır Anneleri 2000'inci günde! 60 aile çocuğuna kavuştu

        Diyarbakır Anneleri 2000'inci günde! 60 aile çocuğuna kavuştu

        Diyarbakır Anneleri'nin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, 2000'inci gününe geldi. Bugüne kadar 60 aile çocuğuna kavuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:34
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        Diyarbakır Anneleri 2000'inci günde!
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        Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, 2 bininci gününde sürüyor. 380 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 60 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki aileler, 2 bininci gününde de evlatlarına 'geri dön' çağrısı yaptı.

        Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 380 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 60 aile, çocuğuna kavuştu. Aileler, evlat nöbetinin 2 bininci gününde de evlatlarına 'geri dön' çağrısı yaptı.

        'BURADA EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ'

        2015 yılında kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Ben de evladım için burada mücadele veriyorum. Benim evladım da DEM Partililer tarafından kandırılarak il binasına getirildi. Buradan da evladımı terör örgütüne gönderiyorlar. Bugün, tam 2 bin gündür buradayız. Bizim feryadımızı tüm dünya duydu, sadece DEM Partililer duymadı. Çünkü suçlu oldukları için duymadılar. Çünkü gençlerimizi, çocuklarımızı terör örgütü PKK önüne atan onlardır. Kürtlük, 15 yaşındaki çocukları PKK önüne atarak mıdır? Burada evlatlarımız istiyoruz. Yalnızca kendi evlatlarımız için mücadele vermiyoruz. Tüm Türkiye'nin evlatları için mücadele ediyoruz. Örgüte katılım sıfıra indi. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Oğlum beni duyuyor veya görüyorsan, güvenlik güçlerimize teslim ol. Tek bir evladımız, terör örgütünde olduğu müddetçe nöbetimizi sürdüreceğiz. İnşallah nöbetimiz onların sonu olur" dedi.

        ‘BİZİ ÖLDÜRMEDEN MEZARA KOYMUŞLAR’

        2010'da 17 yaşında kaçırılan oğlu Mahmut için evlat nöbetini sürdüren Bedriye Uslu ise çocuğunu almadan gitmeyeceğini ifade ederek, "Bu karardan vazgeçmeyeceğim. Çocuğumu almadan her zaman gidip geleceğim. Yaz, kış, çamur demeden her gün geliyoruz. 60 kişi teslim oldu. İnşallah hepsi de gelecek. Oğlumu istiyorum. O zalimler, oğlumu bıraksınlar. Bizi öldürmeden mezara koymuşlar. 2 bin gündür buradayız. Çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz ve bekliyoruz. Onları almadan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

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