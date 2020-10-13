Diyarbakır anneleri bir evlada daha kavuşmanın sevincini yaşıyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 407'nci gününde devam ediyor.

Erzurum'dan 15 Eylül 2019'a gelerek oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin ile anne Safiye Coşkun'un oğlu İbrahim'e duyduğu 6 yıllık hasret Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen buluşma ile son buldu.Coşkun ailesinin evlatlarına sarılması oturma eylemini sürdüren aileleri umutlandırdı.

- "Kendi çocuğum gelmiş gibi sevindim"

6 yıl önce dağa götürülen oğlu Muhammed Emin Teker için Muş'tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin kendilerine umut olduğunu belirtti.

Teker, "Kendi çocuğum gelmiş gibi sevindim. HDP ve PKK bizden ne istiyor? Yeter artık. Hepsi gelsin teslim olsun. Kimse evladının oraya gitmesini istemiyor." dedi.

- "Eylemimiz sonuç veriyor"

Oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın ise 19'uncu evladın da güvenlik güçlerine teslim olmasından büyük umut duyduklarını ifade etti."İnşallah bizim çocuklarımız da sesimizi duyar ve gelir." diyen Aydın, çocukları dağa kaçırılan tüm aileleri oturma eylemine destek vermeye çağırdı.

Aydın, "Eylemimiz sonuç veriyor. Siz de gelin çocuklarınızı isteyin. Aileler olarak nöbetimizi devam ettireceğiz. Bir yere gitmeyeceğiz." diye konuştu.