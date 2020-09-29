"Diyarbakır anneleri" bir evladın daha ailesine kavuşmasının sevincini yaşıyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 393'üncü gününde devam ediyor.Bingöl'den gelen anne Perihan ve baba Fettah Kaya'nın, uğruna oturma eylemi yaptığı oğulları Cuma'ya 5 yıllık hasretin ardından kavuşması, eylemlerini sürdüren aileleri sevindirdi.

HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde umutlu bekleyişini sürdüren aileler, çocuklarının fotoğrafının yer aldığı yaklaşık 20 metre uzunluğunda pankart açtı.

- "İnşallah tüm çocuklar gelir"

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü, 18'inci ailenin evladına kavuşmasından dolayı sevinçli olduklarını söyledi.Tüm çocukların gelip ailesine kavuşmasını beklediklerini ifade eden Ödümlü, "Çok seviniyoruz, çok mutluyuz. Her çocuk geldiği zaman çok seviniyoruz. İnşallah tüm çocuklar gelir. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

- "Bir çocuk dahi dağda kalsa burada bekleyeceğiz"

Altı yıl önce İstanbul'dan 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise bir yılı aşkın süredir eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.Çocuklarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını dile getiren Bingöl, şöyle konuştu:"Allah Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Bu işe el attılar ve çocuklarımız teker teker geliyor. Her bir çocuk geldiğinde sanki hepimizin çocukları gelmiş gibi oluyor. Kim gelirse bizim çocuklarımız. Onlar için burada mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi de sonlandırmayacağız. Bir çocuk dahi dağda kalsa burada bekleyeceğiz. Her çocuk geldiğinde burada bayram sevinci yaşanıyor. Altı senedir evimizde bayram yaşamadık ama şimdi bayram yaşıyoruz. İnşallah çocukların hepsini almadan buradan gitmeyeceğiz."