Diyarbakır anneleri koronavirüs tedbiriyle evlat nöbetini sürdürüyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemlerini, yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından aldıkları tedbirlerle sürdürüyor.

Evlat nöbetindeki anne ve babalardan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar koronavirüs nedeniyle eyleme ara verirken, geriye kalanlar ise maske takıp, hijyen kurallarına uyup sosyal mesafeye dikkat ediyor.

Öte yandan, eylem çadırı da günde 2 kez dezenfekte ediliyor.

Annelerden Kamile Küçükdağ, 6 yıldır oğlundan bir haber alamadığını söyledi.

HDP'ye tepki gösteren Küçükdağ, "Onlar benim ciğerimi yaktı, Allah da onların ciğerini yaksın. Allah benim ve oğlumun hakkını onlara bırakmasın." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çadırlarının ilaçlandığını, maske ve eldiven açsısından bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Küçükdağ, "Yaşlı ve hasta olanlar gitti. Salgın geçince tekrar gelip, eyleme devam edecekler. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Küçükdağ, oğluna teslim olma çağrısında da bulundu.

Baba Şevket Bingöl ise HDP'den bir açıklama beklediklerini işaret ederek, "Biz HDP'den bir açıklama bekliyoruz. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP suçludur, çocuklarımızı onlar götürdü." diye konuştu.

Koronavirüse karşı aldıkları tedbirler kapsamında eylemlerini sürdürdüklerini vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

"Yaşlı ve kronik hastalarımızı gönderdik. Mesafemizi koruyoruz, maske takıyoruz, kolonya kullanıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Çocuklarımızı bunlardan almadan, gitmeyeceğiz. HDP artık kimseyi kandırmasın, biz bunu istiyoruz. Çocuklarımızı HDP'den almadan gitmeyeceğiz."