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Diyarbakır anneleri, tam kapanma nedeniyle oturma eylemini otelde sürdürdü

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle kaldıkları otelde devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, tam kapanma nedeniyle oturma eylemini otelde sürdürdü
AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 607. gününde sürüyor.Aileler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bulundukları otelde eylemlerine devam ediyor.

Oğlu Emircan için eylemi sürdüren Lokman Çiftçi, evladının 9 yıl önce 14 yaşındayken HDP ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.Evladının hasretiyle yanıp tutuştuklarını dile getiren Çiftçi, "Bu acıyı HDP bize yaşattı ve hala yaşatmaktadır. Eylemimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bugün oğlunun doğum günü olduğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:"Hem mutlu hem de üzüntülüyüm. Evladımın doğum günü ama maalesef 9 yıldır doğum gününü kutlayamıyoruz. O günü hasretle bekliyoruz. Artık oğlum yuvasına dönsün, bu hasretlik bitsin istiyorum. Oradaki çocukların hepsi evladımız. Hepinize sesleniyorum, yuvalarınıza dönün. Orası sizin yeriniz değil."Eylem yapan Diyar Biçer de ablası Gülcan'ın 2015'te HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirtti.

Salgın nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde devam ettirdiklerini ve nerede olursa olsun bunu sürdüreceklerini anlatan Biçer, "Artık yeter, anneler ve babalar ağlamasın. HDP'nin içi yüzünü herkes görsün, çocukları alıp Kandil'e gönderiyor. PKK ile kol kola olduğu için HDP'yi kınıyoruz." ifadelerini kullandı.Biçer, ablası Gülcan'a güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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