Diyarbakır annelerinden çocuklarına

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 533'üncü gününde devam ediyor.

4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Demir, "13 çocuğumuzu katlettiler." dedi.

Demir, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirterek, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı."

Oğlum Aziz neredeysen gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil oğlum." diyen Demir, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşmak için Ağrı'dan gelerek eylem yapan baba Salih Gökçe de, 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

"Bu ne dine ne de imana sığar." ifadesini kullanan Gökçe, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini kaydetti.Gökçe, "Bu çadırdan kalkmayacağım. Oğlum gel, devletimizin şefkatli kollarına teslim ol." şeklinde konuştu.