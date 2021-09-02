Diyarbakır annelerinden destek çağrısı

AA

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 730'uncu gününe girdi.

Eylemlerini 24 saat sürdürme kararı alan ve gece nöbetine devam eden anne ve babalar, HDP İl Binası kapısına Türk bayrağı astı.

Aileler adına konuşan anne Türkan Mutlu, anne ve babalar olarak hakları olan çocuklarını istediklerini söyledi.

Gece gündüz demeden evlatları için mücadele ettiklerini belirten Mutlu, şöyle dedi:

"Artık Ceylan ve Ceylan gibiler dağlarda ölmesin. Tüm dünyaya sesleniyorum 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin yanında olun ve sesini duyun. Bu oturma eylemi 10 sene de devam etse Ceylanımı almayana kadar HDP'nin kapısından gitmem. Biz Diyarbakır anneleri olarak siyasi amaçla bu kapıda değiliz, anne olarak bu kapıdayız. Kimse bizi bu kapıda zorla oturtmuyor. İnşallah biz kazanacağız."

Baba Celil Begdaş ise, verdikleri mücadele sonunda birçok çocuğun dağdan inmesine neden olduklarını söyledi.

Tüm kamuoyunu kendilerine destek olmaya davet eden Begdaş, "Hiçbir güç bizi yıldıramaz. Evlat acısını ancak anne ve babalar bilir. 3 Eylül'de herkesi buraya bekliyoruz." dedi.