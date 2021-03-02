Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 547'nci gününde sürüyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in eşi Derya Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın eşi Sevilay Yaman aileleri ziyaret etti.

Anne ve babalarla sohbet eden Karaloğlu ve beraberindekiler, onlara gül ve hediye verdi.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, ailelerin evlatları için onurlu bir mücadele verdiklerini söyledi.

Ailelerin yanlarında olduklarını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah onların bu onurlu mücadeleleri, haklı davaları, dik duruşları onlar gibi gözyaşı döken, çocukları kaçırılan anne ve babalara güç, kuvvet ve örnek oldu. Buradaki annelerin bu onurlu mücadeleleri inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün bitmesine vesile olacaktır." şeklinde konuştu.

Eli kalem tutacak çocukların dağa kaçırıldığını aktaran Karaloğlu, "Dağda eline silah veriliyor. Çocuğun bütün hayatı bitiriliyor. Bundan büyük bir acı ve kötülük olamaz." dedi.

MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz ile Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın eşi Hatice Kınık da aileleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Aileler de HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirerek, eylemlerindeki kararlılıklarını vurguladı.