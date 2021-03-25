Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti destek ziyaretleriyle sürüyor.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 570. gününde devam ediyor.

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, beraberinde Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Boğaziçi Belde Belediye Başkanı İbrahim Ercan, AK Parti Düzce İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Mine Met ve il yönetim kurulu üyeleri ile oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan geldiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiklerini söyledi.

Türkiye olarak annelerin yanında olduklarını ifade eden Keskin, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

Keskin, "İnanın Türkiye'deki herkes sesinizi duydu. Tüm dünyadan haykırışınız duyuluyor. Vatanını, milletini seven herkes sizin yanınızda. Bu memlekette kardeşçe yaşamak istiyoruz. Teröre destek verenlere asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya değinen Keskin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında hazırlanan iddianamede gizli, saklı hiçbir şey yok. Açık açık her şey var o iddianamede. İddianamede bu milletin başına nasıl çorap örüldüğü her ayrıntısına kadar çalışılmış." dedi.

- Ailelerin bekleyişi sürüyor

Oğlu Yavuz için oturma eylemi yapan anne Sevgi Çağmar, evladının Sakarya'da üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirerek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladım gelmeden buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Çağmar, "O hainlere güvenmeyin. Kaçın gelin, sizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızı Gülcan için eylem yapan baba Necmettin Biçer de evladına 6 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Biçer, HDP'ye tepkisini dile getirerek, "Dağda kalan son kişi de gelene kadar buradan ayrılmayacağım." şeklinde konuştu.

Kızına seslenen Biçer, "Devletimiz güçlüdür. Gel kızım. Türk adaletine güven." dedi.

Öte yandan, eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı'nın yazdığı ve Diyarbakır annelerine ithaf ettiği "Türkiye'de Seküler Siyaset" adlı kitap, oturma eylemi yapan ailelere hediye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME