Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 570'inci gününde devam ediyor.AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin beraberinde Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Boğaziçi Belde Belediye Başkanı İbrahim Ercan, AK Parti Düzce İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Mine Met ve il yönetim kurulu üyeleri ile oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

İl başkanı Keskin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan geldiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiklerini söyledi.Türkiye olarak annelerin yanında olduklarını ifade eden Keskin, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

Keskin, şöyle konuştu:

"İnanın Türkiye'deki herkes sesinizi duydu. Tüm dünyadan haykırışınız duyuluyor. Vatanını, milletini seven herkes sizin yanınızda. Bu memlekette kardeşçe yaşamak istiyoruz. Teröre destek verenlere asla izin vermeyeceğiz."HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya değinen Keskin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında hazırlanan iddianamede gizli, saklı hiçbir şey yok. Açık açık her şey var o iddianamede. İddianamede bu milletin başına nasıl çorap örüldüğü her ayrıntısına kadar çalışılmış." dedi.

- Ailelerin bekleyişi sürüyor

Oğlu Yavuz için oturma eylemi yapan anne Sevgi Çağmar evladının Sakarya'da üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.Çağmar eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirerek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladım gelmeden buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

OAnne Çağmar, oğluna "O hain ve canilere güvenmeyin. Beni duyuyorsan gel teslim ol. Kaçın gelin biz sizi bekliyoruz. Oğlum ben kalp hastasıyım, dayanamıyorum, gel." diye çağrı yaptı.

Kızı Gülcan için gelen baba Necmettin Biçer ise Adana'da ikamet ettiği dönemde 2015'te kızının HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya verildiğini ve bir daha da haber alamadıklarını belirtti."

Kızımı HDP'den istiyorum. Sözde 'partiyim' diyor, nasıl bir parti, Kürt çocuklarını dağa göndermekle mi parti olunuyor? O gerçek değil, bir yalandır." diyen Biçer, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için buradayım. Bu ülke öyle kolay kolay kurulan bir ülke değildir. Çanakkale şehitlerine baksınlar orada kimler yatıyor. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı Çerkez'i herkes orada yatıyor. Bu ülke hepimizin, hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkede doğmuşuz, bu ülkede öleceğiz. Benim kızım gelse de gelmese de bu çadırdan ayrılmayacağım. Dağda kalan son kişi gelene kadar buradan ayrılmayacağım."

Kızına teslim olması yönünde çağır yapan Biçer, "Bizim devletimiz güçlüdür. Yüce Türk adaletine güven. Gel kızım hiç çekinme onların yalanlarına uyma." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Diyarbakır eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı'nın yazdığı ve Diyarbakır annelerine ithaf ettiği "Türkiye'de Seküler Siyaset" adlı kitabı, evlat nöbetindeki anne ve babalara hediye edildi.