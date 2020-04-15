Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

AA

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 226'ncı gününe girdi. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek oturma eylemine katılan anne Solmaz Övünç, yeni tip koronavirüse rağmen aldıkları önlemlerle eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

HDP'ye tepkisini dile getiren Övünç, "HDP'yi kınıyorum. Onlar çocukları götürüyorlar. Anneleri kuzularından ayırıyorlar. Onlar benim yavrumu okuldan alıp götürdüler, beynini yıkadılar." dedi.Solmaz Övünç, oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "Baran, eğer beni duyuyorsan gel. Yeter artık dayanacak gücüm kalmadı. 5 yıldır gözyaşı döküyorum." ifadelerini kullandı.

- "Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum"

Adana'nın Seyhan ilçesinden 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ ise evladınının sesine, kokusuna hasret kaldığını belirtti.Güvenlik güçlerine teslim olanların ailelerine kavuştuğunu hatırlatan Küçükdağ, "Ben de o günü görmek istiyorum. Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum." diye konuştu.

5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın ise HDP'ye tepkisini dile getirdi. "Gerçekten Kürtleri temsil ediyorsanız, buraya gelin çocuklarımızı PKK'dan isteyin. Niye bu çocukları dağa gönderiyorsunuz? Yeter artık, 40 yıldır acıdan başka bize ne verdiniz? Bizi perişan ettiniz." ifadelerini kullanan Aydın, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu kaydetti.