Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 227. gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

"Onlarda biraz vicdan, merhamet varsa oğlumu verirler." diyen Övünç, "Yaşımız geçmiş, rahatsızız. Oğlumu bana versinler. Oğlumu kandırıp götürdüler. Bu çocuklardan ne istiyorlar? Annelerin babaların gözü yaşlı. Oğlum arkadaşlarını al gel. Askere teslim ol." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemine katılan baba Emin Arslan, evladının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini öne sürdü.

Arslan, "Oğlum silah zoruyla kaçırıldı. O günden bugüne bir haber alamadık. Hastalığa rağmen burada HDP'ye karşı direniyoruz. Çocuğumuzu almadan bir yere gitmiyoruz." diye konuştu.