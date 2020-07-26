Diyarbakır annelerinin evlat özlemi dinmiyor

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 328. gününe girdi.- "Kızımı almadan buradan kalkmayacağım"Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, kızı Şeyma'dan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu ifade eden Sancar, "Bu bayramı kızımla geçirmek istiyorum. Onun yanında olmak istiyorum." dedi.Kızına, güvenlik güçlerine teslim olması için seslenen Sancar, şunları kaydetti:"Gel kızım bu bayramı beraber geçirelim. 9 yıldır evlat hasreti çekiyorum, artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu bayramı kızımla geçirmek istiyorum. Her yerde bir eksikliğin var. Herkes bayram hazırlığı yapıyor. Biz 328 gündür bu çadırın altında gözyaşı döküyoruz. 328 yıl da yaşasam HDP'den ve PKK'dan kızımı almadan buradan kalkmayacağım. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle evlatlarımızı alıp sonra evimize gideceğiz."- "Çocuklarımızı istiyoruz"Oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl de eylemleri süresince HDP'den kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirtti."Bayram geldi herkes sevenleriyle çocuklarıyla mutlu oluyor. Biz HDP'nin kapısında çocuklarımızı bekliyoruz." diyen Bingöl, şunları kaydetti:"HDP siyasi bir parti değildir. HDP sadece PKK'nın propagandasını PKK'nın dediğini yapıyor. Eğer bizi temsil etselerdi yanımızda oturup PKK'dan çocuklarımızı isterlerdi. Bu milletvekilleri (HDP) çocuklarımızı dağa götürüp bize düşman ediyor. Çocuklarımız kendi kardeşlerine düşman oluyor. HDP ne yapıyor? Çocuklarımızı para karşılığı PKK'ya teslim ediyor. Çocuklarımızı bunlardan istiyoruz."