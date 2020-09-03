Diyarbakır annelerinin HDP önündeki eyleminin 1. yılı

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi birinci yılını doldurdu.

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocuklarının fotoğrafının yer aldığı yaklaşık 25 metre uzunluğunda pankart açtı. Terör örgütü PKK ve HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

- "Dünyanın öbür ucundakiler sesimizi duydu"

Oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, gazetecilere, HDP'nin çocuklarını dağa gönderdiğini söyledi.

Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını kaydeden Aydın, "HDP milletvekilleri çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor, Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum ediyor. Biraz vicdan varsa utansınlar artık. Gelsinler Kürt ailelerinin çocuklarını nasıl dağa göndermişlerse öyle de getirsinler. Bir yıldır bunların kapısındayız." diye konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş da kaçırılan oğlunun 150 metre yerin altında olduğunu anlatarak, "Bunlardan biraz utanma sıkılma olsaydı gelip bizlere bir şeyler söylerlerdi. Dünyanın öbür ucundakiler sesimizi duydu, bunlar ne yazık ki duymadı, duymak istemedi. Bir an önce çocuklarımızın kurtulmasını ve bırakılmasını istiyorum. Bu çocuklar dağa götürülmesin. Bu resimden ibret alsınlar. Buraya gelemeyen daha binlerce aile var." ifadelerini kullandı.

Baba Celil Beğdaş ise seslerini duyuran basın mensuplarına teşekkür ederek, "Milletvekillerine sesleniyorum, buyurun sizin çocuklarınız nerede bizimkiler nerede. Artık yeter diyoruz. Evlatlarımızı geri istiyoruz." dedi.