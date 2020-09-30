Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 394'üncü gününde sürüyor.

Kars'tan oğlu Faruk için gelen anne Rahime Taşçı da oturma eylemine dahil oldu.

Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 7 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi.

Oğlunun evin tek erkek çocuğu olduğunu ifade eden Taşçı, evladının sağ olup olmadığını dahi bilmediğini belirtti.

Taşçı, televizyonda HDP binası önünde eylem yapan anneleri gördükten sonra çocuğuna sesini duyurmak için eyleme katılmaya karar verdiğini dile getirerek, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu geri getirsinler." dedi.

Oğluna seslenerek teslim olması çağrısında bulunan Taşçı, "Oğlum neredeysen geri gel. Babanı ve bizleri tek bırakma. Nerede olursan ol ben peşinden gelirim ve seni geri getiririm. Sadece bir telefon aç oğlum. 7 yıldır yoksun." diye konuştu.

Hatay'dan gelerek oğlu İbrahim için eylem yapan anne Hatice Temur ise 18 çocuğun ailesine kavuştuğunu hatırlatarak, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.