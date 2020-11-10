Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 435'inci gününde devam ediyor.Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Necmettin için gelen anne Kübar Ötken ile 5 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Melek için gelen anne Çiğdem Fırat da oturma eylemine dahil oldu.Anne Ötken, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluyla o günden beri bir irtibat kuramadığını ifade eden Ötken, "Oğlumun kandırılarak dağa götürüldüğünü HDP'den öğrendim. Oğlumu HDP'lilerden istiyorum. Oğlumu onlar götürdü." dedi.

Ötken, ailelerine kavuşan evlatların kendileri için de umut olduğunu dile getirdi.Anne Çiğdem Fırat da kızı Melek'in 5 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırıldığını, ondan bir haber alamadığını aktardı.Kızının ölü mü sağ mı olduğunu bilmediğini anlatan Fırat, "Kızımdan haber bekliyorum. 5 yıldır bu acıyı çekiyorum. Kızımın gelmesini istiyorum. Telefonuma her gelen aramada, kapım her çalındığında hep kızım diye umut ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, aileler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma gerçekleştirdi.Türk bayrakları ve Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan aileler, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Aileler adına evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, günün önemine ilişkin açıklama yaptı.Daha sonra eyleme devam eden aileler ile HDP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik polislerin araya girmesiyle sona erdi.