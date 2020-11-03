Diyarbakır annesi Güllü Turan:

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 428'inci gününe girdi.

Tunceli'den gelerek kızı Alev için oturma eylemi yapan anne Güllü Turan, eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

"HDP'lilere güvenim yok. Evlatlarımızı bizden aldılar, evlatlarımızı bizden kopardılar." diyen Turan, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Turan, "Alev'im neredesin? Tüm evlatlara sesleniyorum, eğer sesimizi duyuyorsanız geri dönün, güvenlik güçlerine teslim olun. Onlara güvenmeyin, onlara inanmayın. Onlar sizi büyütüp, beslemedi. Biz sizi besledik, büyüttük. Hasretini yaşıyoruz. Dön evine yavrum." dedi.

- "Gel, kapım sonuna kadar açık"

Fatma Akkuş da kızı Songül Akkuş için oturma eylemi yaptığını belirtti.

"Doğru kapıda oturduk. Adresimizi biliyoruz." ifadelerini kullanan Akkuş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler. Çocuklarımızı götürüp hayatımızı çaldılar. Ellerine kalemi alıp silah verdiler, onları ölüme terk ettiler. Kızım orası senin için değil. Biliyorum HDP seni götürdü. Kızım neredeysen sesini duyur bize. Gel, dön, kapım sonuna kadar açık. Ölmeden önce seni bir kez daha göreyim."