Diyarbakır Baro Başkanı Eren'den Narin Güran açıklaması

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın öldürmeye iştirakten tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini anımsatarak, diğerleri hakkında da bu öldürme fiilinden kaynaklı "suç ve suç delillerini gizleme" suçu olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Eren, daha önce tutuklanan amca Salim Güran'ın 22 şüpheliyle adliyeye getirilmediğini belirtti. "Salim Güran'ın silinen mesajlarıyla ilgili yeni bir gelişme var mı?" sorusuna da Eren, "Gözaltında olan ve daha önce tutuklananların tamamının telefonlarında inceleme süreçleri devam ediyor. Bu konuda bazı telefonların silinen bilgilerine erişim konusunda çalışmalar yapılıyor." yanıtını verdi. Eren, şöyle konuştu: "Elde edilen bazı veriler var. Elde edilemeyen bazı veriler var. Çünkü bazıları söz konusu programların merkezlerinden, kamuoyuna da daha önce yansımıştı. Daha önceki yazışmalarını WhatsApp üzerindeki yazışmaların verilmeyeceğine dair bilgi zaten kamuoyuyla paylaşılmıştır."

"Anne ve ağabey Enes iştirak halinde insan öldürme suçundan mı, onlar da Nevzat Bahtiyar ile aynı suçtan mı mahkemeye sevk edildi?" sorusunu Eren, "Daha önce Nevzat hem de Salim ile ilgili tutuklananların sebepleri aynı. Daha doğrusu bunlar henüz tutuklanmadı. Bu iddiayla tutuklanmaya sevk edildiler." şeklinde yanıtladı. "Hukuken iştirak ve yardım yataklık aynı şeyler mi?" sorusu üzerine Eren, "Bir suçun işlenmesine karar veren, birlikte gerçekleştiren ve o suçun işlenmesine yardım eden de o suça iştirak etmiştir." ifadelerini kullandı. "Burada organize bir katliam mı var veya Narin'i birlikte mi öldürdüler?" sorusu üzerine Eren, şunları kaydetti: "Yani şu anki, yani tek kişiyi öldürse zaten tek kişi açısından bu isnat olur. Ama burada birden fazla kişi tarafından iştirak dediğimiz şey birlikte öldürmeye girer. Yani azmettiren de iştirake girer. Yani iştirak dediğimiz şey tamamen fiili icra etmekle sınırlı değil. Yani onun kararını alan, onu uygulayan, bu anlamda. Genel anlamda bu değerlendirmeyi yapıyorum. Ama burada 4 şüpheli, 2'si tutuklanmış, 2 kişi de şu anda aynı suç tipinden tutuklamaya sevk edilmiş."