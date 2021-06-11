Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Leyla Güven'e verilen 22 yıl 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu

AA

Güven'in avukatları, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam ettiğini gerekçe göstererek müvekkillerinin tutukluluk halinin sonlandırılarak tahliyesi talebiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi, Güven'in kaçma şüphesi olduğu, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğu gerekçesiyle başvurunun esastan reddine karar verdi.

Yargılandığı davanın 21 Aralık 2020'deki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Güven daha sonra tutuklanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, 4 Haziran 2020'de HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunmuş, Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Leyla Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.