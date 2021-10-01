Diyarbakır bu yıl ihracatta 500 milyon doları aşmayı hedefliyor

AA

Tesis edilen huzur ve güven ortamında yatırımcıların rotasını çevirdiği Diyarbakır'da, artan yatırım taleplerinin karşılanması için Organize Sanayi Bölgesi'nde 5. etap çalışmaları sürerken, kentte ikinci OSB'nin kurulması için de hazırlıklar devam ediyor.

Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de de şu anda 64 fabrikadan 15'inde üretim yapılırken, diğerlerinin inşaatı sürüyor.

Kentte üretilen gıda, tekstil, mermer, elektrik trafosu, güneş paneli, plastik metal boru, ısı yalıtım sistemleri, mobilya ve cam gibi birçok ürün, Çin, Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Gürcistan, Libya, Romanya, İran, Suriye ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 110 ülkeye ihraç ediliyor.

Diyarbakır'dan bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artışla 244 milyon dolara yükseldi.

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine, kentin büyüyen ekonomisine ilişkin verileri açıkladı.

Diyarbakır'ın yatırımda teşvik bakımından 6. bölgede olduğunu, kentin 6. bölge içinde en fazla yatırım teşvik belgesi alan, yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan şehir olduğunu ifade eden Karaloğlu, bu gelişmenin temelinde kentin son 5 yıldır yakaladığı huzur ve güven ortamı ile vatandaşların mutluluğunun yattığını söyledi.

Bunu devam ettirdikleri sürece Diyarbakır'a yönelik yatırım iştahının süreceğini dile getiren Karaloğlu, "Salgının yoğun olduğu 2020'de Diyarbakır'da yatırım yapmak üzere yatırım teşvik belgesi alan firma sayısı 254'tü. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoruydu. Bu yılın ilk 6 ayında 110 yatırım teşvik belgesi alındığını görüyoruz. Yıl sonuna kadar da geçen seneyi geçeceğini söyleyebiliriz." dedi.

- OSB'ler doluyor

Karaloğlu, şu anda OSB'de mevcut alanların dolduğunu, 5. genişleme alanıyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'nin ise kent için çok yeni olduğunu, şu anda 64 fabrikadan 15'inin üretime başladığını, diğerlerinin inşaatının sürdüğünü bildirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 9 Temmuz'daki Diyarbakır programında 30 fabrikanın toplu açılışı olmuştu. O gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla hem 1. OSB'de hem de Tekstil İhtisas OSB'de genişleme çalışmalarını başlattık." diyen Karaloğlu, Tekstil İhtisas OSB'nin Türkiye'nin önemli bir hazır giyim merkezine dönüşeceğini ifade etti.

Karaloğlu, "Yeni bir OSB kurduk, Karacadağ OSB. O da karma bir OSB olacak. Yaklaşık 2 bin 300 hektar alanda sanayi parsellerimiz oluştu. Altyapı projelerimiz bitti. İnşallah 2021 sonlanmadan Bakanlığımız altyapı ihalelerini yapacak." diye konuştu.

- İhracatta yüzde 110 artış

İhracatın önemine işaret eden Karaloğlu, "Türkiye bu yıl ihracatta yeni rekorlar kırdı. İhracat 200 milyar dolar. Diyarbakır'da geçen yılın ocak-temmuz ayında yapılan ihracat 116 milyon dolar. Bu yıl aynı dönemde ihracat 244 milyon dolarla yüzde 110 artış sağladı. Yıl sonuna kadar bu trend devam ettiğinde Diyarbakır ihracatta belki ilk defa 500 milyon doları aşmış olacak. Bu veriler Diyarbakır'da iş, aş bakımından pozitif bir havanın var olduğunu, yatırım iştahının devam ettiğini göstermesi bakımından önemli." dedi.

Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarihten bugüne hep bir merkez şehir olduğuna, doğudan batıya, kuzeyden güneye ticaret yollarının kesişme noktasında bulunduğuna dikkati çekerek, Diyarbakır'da yatırım yapan insanların kentin çevresindeki en az 8 ille beraber ticaret yapacağının farkında olduğunu belirtti.

- "Türkiye'nin en büyük yem fabrikasının temeli Diyarbakır'da atıldı"

"Türkiye'nin en büyük yem fabrikasının temeli Diyarbakır'da atıldı." ifadesini kullanan Karaloğlu, artık kente sadece yerli iş insanlarının değil dışarıdan da çok sayıda yatırımcının ilgisinin olduğunu dile getirdi.

Karaloğlu, kentin, yüksek genç nüfus oranına sahip illerden biri olmasının da büyük bir zenginlik oluşturduğunu, genç nüfusun bir taraftan iyi eğitilmesi diğer taraftan da iş bulması noktasında çok ciddi gayret gösterdiklerini söyledi.

Diyarbakır'da salgına rağmen hem 2020 hem de 2021'de yatırım iştahının hiç azalmadığını, hatta artarak devam ettiğini vurgulayan Karaloğlu, "2021 yılı içinde Diyarbakır'da 90 şirket kapanmış, buna karşılık 1159 yeni şirket açılmış. Kapanan her şirkete karşılık 13 şirket açılmış. Bu, kentteki yatırım iştahını gösteren önemli verilerden biri." ifadelerini kullandı.

- Binlerce gence istihdam olanağı

Kentte istihdamda yaşanan gelişmelere değinen Karaloğlu, genç istihdam noktasında 2 sektörü stratejik sektör olarak gördüklerini belirtti.

Karaloğlu, bunlardan birinin çağrı merkezleri, diğerinin de hazır giyim ve tekstil sektörü olduğunu dile getirerek, kentin iki sektörde de hedefine emin adımlarla ulaşmakta olduğunu kaydetti.

Tekstil İhtisas OSB'nin birinci kısmı bittiğinde 10 bin gence yeni istihdam alanı sağlanmış olacağını belirten Karaloğlu, "Yatırım teşvik belgesi alan vatandaşlarımızın geçen sene bize vadettiği yatırım miktarı 2 milyar lira. Öngördükleri yeni istihdam hedefi de 17 bin yeni çalışan. Bunların hepsini topladığınızda Diyarbakır'da inşallah iş, aş bakımından geçmiş döneme göre iyi bir dönemi yaşayacağımızı söyleyebiliriz." dedi.

Karaloğlu, 2021 için "çağrı merkezlerinde 5 bin çalışan" hedefi koyduklarını, şu anda yaklaşık 4 bin bandında olunduğunu dile getirerek, yıl sonuna kadar hedeflenen rakama ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

- Tarım ve hayvancılıkta sağlanan gelişmeler

Diyarbakır'ın en önemli sektörünün tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Karaloğlu, tarım sektöründe önemli teşviklerin bulunduğuna işaret etti.

Karaloğlu, Türkiye'de yaşanan kuraklığa ilişkin ilde de gerekli tespitler yapılarak, Bakanlığa gönderildiğini ifade ederek, vatandaşların kuraklık dolayısıyla yaşadıkları ekonomik kaybın kısmen telafi edebileceğini, çiftçiye gelecek yıl tekrar üretim yapması için destek ve yardımı Tarım ve Orman Bakanlığının sağlayacağını söyledi.

Arıcılık ile küçük ve büyükbaş hayvancılığın gelişmesi konusunda da ciddi desteklerin olduğunu dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl kuraklık olunca yaylalardaki su kaynakları tükendi, hayvanlar yaylalardan haziranın ortasından itibaren inmek zorunda kaldı. Bakanlık ile ortak bir proje geliştirdik. Yaylalarda plastik 15 tonluk su depoları oluşturduk. Onlara betondan yalaklar yaptık. Tankerlerle su taşıyarak hayvanların yaylalarda içme suyu sorununu çözdük. Bu Diyarbakır'da hayvancılığın sürdürülebilmesi bakımdan önemli bir destekti. Çiftçimiz de bunun farkında ve çok mutlu. Arıcılıkla ilgili malzeme desteği oldu. Ayrıca ekipman konusunda desteklerimiz var. Kent tarım ve hayvancılık noktasında önemli bir şehir. Desteğimiz devam edecek."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak da tarım ve hayvancılık sektörüne çok ciddi desteklerde bulunduklarını söyleyen Karaloğlu, bu yılı kentte "sert kabuklu meyveler yılı" ilan ettiklerini, engebeli yerlerde bahçe meyveciliğini geliştirme noktasında Bakanlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile ortak bir proje yürüttüklerini bildirdi.

Vali Karaloğlu, bu kapsamda 20 milyon liralık proje uygulamakta olduklarını, Diyarbakır'ın birkaç yıl sonra ceviz, badem ve fıstıkta Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olacağını belirterek, yeni bahçeler oluşturulmasında ve ağaçların aşılanmasında üreticilere destek verdiklerini bildirdi.