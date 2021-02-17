Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6 dilde kurs açacak

AA

Atölyede, dil yeterliliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra öğrenilen dilin kullanabileceği eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenlenecek.

- "Molla Cezeri'nin dili olan Kürtçe'yi öğrenmemiz lazım"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Medeniyet Dilleri" atölyesinde zenginlik olarak gördükleri diller aracılığıyla kültürel bağların güçlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 2,5 aydır bu projeyi hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çelik, Kürtçe, Zazaca, Süryanice ile ilgili kurslarda kullanacakları eğitim materyalleri için muhtelif üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığıyla irtibat kurduklarını, bu dillerdeki çalışmaları incelediklerini belirtti.

Çelik, batı medeniyetini tanımak için nasıl İngilizce ve Fransızca öğreniliyorsa, bu ülkeye özgü medeniyetleri daha iyi tanımak için de Kürtçe ve Arapça'nın öğrenilmesi gerektiğine işaret ederek, üretilen metinlerin okunması, öğrenilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını aktardı.Açılacak kursların sadece bu coğrafyanın insanlarına değil üniversitede okuyan öğrencilere, akademisyenlere de yönelik olduğuna dikkati çeken Çelik, "Arapça, Farsça ve Türkçe eserler veren Fuzuli nasıl ki bu medeniyetin bir ferdi ise Kürtçe eserler veren Molla Cezeri de bu medeniyetin bir ferdidir. Bu medeniyeti anlayabilmek için Fuzuli'yi okumamız gerekiyorsa Molla Cezeri'yi de okumamız, tetkik etmemiz lazım. Bunun için de Molla Cezeri'nin dili olan Kürtçe'yi öğrenmemiz lazım." dedi.

- "Temel amacımız bu dillerde yeni eserlerin ortaya çıkması"

"Ahmed-i Hani sırasıyla Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürtçe yazdığı mısralarla 'mülemma' diye adlandırılan şiir tipiyle bu dilleri ve zenginliğini gösterdi." diyen Çelik, günümüzde de benzer eserlerin ortaya çıkarılabileceği ve ortaya çıkarılacak eserlerin bu medeniyetin bir zenginliği olduğu fikrinde olduklarını kaydetti.

Çelik, "Bu kursları açmamızda temel amaç sadece bu dillerin öğretilmesi değil, bu dillerde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hizmet edecek yeni kültürel ve sanatsal eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak, ortaya çıkacak sanatsal eserlerin tüm toplumda yayılması için de elimizden gelen desteği katkıyı vermek." diye konuştu.

- "Süryanice ile ilgili ilk defa bir çalışma yürüteceğiz"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Dil Koruma ve Geliştirme Şube Müdürü Aziz Altunboğa, dil kursları için kayıtları çevrim içi olarak alacaklarını belirtti.

Kursları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak en fazla 10 kursiyere göre düzenlediklerini dile getiren Altunboğa, 5 Mart'ta başlayacak kurslara talebin yüksek olması durumunda sınıfların hazır hale getirildiğini bildirdi.

Altunboğa, amaçlarının ilerleyen süreçte çalışmaları akademik bir safhaya dönüştürmek olduğunu anlatarak, "Bölgede konuşulan kadim dillerden Süryaniceyle ilgili ilk defa bir çalışma yürüteceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş diller arasında yer alan Zazaca ile ilgili çalışmamızı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

- "Süryaniler buna çok sevinecek"

Süryanice kursta eğitim verecek Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkan Vekili Saliba Açiş, Süryanilerin Mezopotamya'nın en eski halklarından biri olduğunu, kadim bir dile sahip olduklarını belirterek, bu dilde kurs açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açiş, "Sevinçle karşıladık. Sayın Valimize ilgisinden ve duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. Diyarbakır'ımız için de çok büyük bir tanıtım olacak. İnanıyorum ki dünyadaki bütün Süryaniler de buna çok sevinecek." diye konuştu.