Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6 dilde kurs açacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6 dilde kurs açacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe, Zazaca, Osmanlıca, Farsça, Arapça ve Süryanice dil eğitimi verecek.Büyükşehir Belediyesince "Medeniyet Dilleri Atölyesi"nde düzenlenecek kurslarda kursiyerlerin verilecek eğitimlerde 6 dili hızlı ve en etkili bir biçimde amaçlarına uygun şekilde öğrenmeleri hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6 dilde kurs açacak
AA

Atölyede, dil yeterliliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra öğrenilen dilin kullanabileceği eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenlenecek.

- "Molla Cezeri'nin dili olan Kürtçe'yi öğrenmemiz lazım"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Medeniyet Dilleri" atölyesinde zenginlik olarak gördükleri diller aracılığıyla kültürel bağların güçlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 2,5 aydır bu projeyi hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çelik, Kürtçe, Zazaca, Süryanice ile ilgili kurslarda kullanacakları eğitim materyalleri için muhtelif üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığıyla irtibat kurduklarını, bu dillerdeki çalışmaları incelediklerini belirtti.

Çelik, batı medeniyetini tanımak için nasıl İngilizce ve Fransızca öğreniliyorsa, bu ülkeye özgü medeniyetleri daha iyi tanımak için de Kürtçe ve Arapça'nın öğrenilmesi gerektiğine işaret ederek, üretilen metinlerin okunması, öğrenilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını aktardı.Açılacak kursların sadece bu coğrafyanın insanlarına değil üniversitede okuyan öğrencilere, akademisyenlere de yönelik olduğuna dikkati çeken Çelik, "Arapça, Farsça ve Türkçe eserler veren Fuzuli nasıl ki bu medeniyetin bir ferdi ise Kürtçe eserler veren Molla Cezeri de bu medeniyetin bir ferdidir. Bu medeniyeti anlayabilmek için Fuzuli'yi okumamız gerekiyorsa Molla Cezeri'yi de okumamız, tetkik etmemiz lazım. Bunun için de Molla Cezeri'nin dili olan Kürtçe'yi öğrenmemiz lazım." dedi.

- "Temel amacımız bu dillerde yeni eserlerin ortaya çıkması"

"Ahmed-i Hani sırasıyla Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürtçe yazdığı mısralarla 'mülemma' diye adlandırılan şiir tipiyle bu dilleri ve zenginliğini gösterdi." diyen Çelik, günümüzde de benzer eserlerin ortaya çıkarılabileceği ve ortaya çıkarılacak eserlerin bu medeniyetin bir zenginliği olduğu fikrinde olduklarını kaydetti.

Çelik, "Bu kursları açmamızda temel amaç sadece bu dillerin öğretilmesi değil, bu dillerde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hizmet edecek yeni kültürel ve sanatsal eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak, ortaya çıkacak sanatsal eserlerin tüm toplumda yayılması için de elimizden gelen desteği katkıyı vermek." diye konuştu.

- "Süryanice ile ilgili ilk defa bir çalışma yürüteceğiz"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Dil Koruma ve Geliştirme Şube Müdürü Aziz Altunboğa, dil kursları için kayıtları çevrim içi olarak alacaklarını belirtti.

Kursları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak en fazla 10 kursiyere göre düzenlediklerini dile getiren Altunboğa, 5 Mart'ta başlayacak kurslara talebin yüksek olması durumunda sınıfların hazır hale getirildiğini bildirdi.

Altunboğa, amaçlarının ilerleyen süreçte çalışmaları akademik bir safhaya dönüştürmek olduğunu anlatarak, "Bölgede konuşulan kadim dillerden Süryaniceyle ilgili ilk defa bir çalışma yürüteceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş diller arasında yer alan Zazaca ile ilgili çalışmamızı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

- "Süryaniler buna çok sevinecek"

Süryanice kursta eğitim verecek Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkan Vekili Saliba Açiş, Süryanilerin Mezopotamya'nın en eski halklarından biri olduğunu, kadim bir dile sahip olduklarını belirterek, bu dilde kurs açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açiş, "Sevinçle karşıladık. Sayın Valimize ilgisinden ve duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. Diyarbakır'ımız için de çok büyük bir tanıtım olacak. İnanıyorum ki dünyadaki bütün Süryaniler de buna çok sevinecek." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME