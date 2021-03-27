Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, karla mücadele çalışması yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, meteorolojinin yüksek yerlerde kar yağışı uyarısının ardından teyakkuza geçti.
Ekipler, kar yağışının etkisini gösterdiği Kulp ilçesine bağlı kırsal Akçasır, Aygün, Saltuk ve Kayacık mahallerinde çalışma yaptı. Ekipler, başlattığı çalışmayla 150 kilometrelik yolun ulaşıma kapanmasını engelledi.
Vali Münir Karaloğlu, kar yağışına işaret ederek, "Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz, şehrimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda. Yollarımız açık, açıyoruz. Yine de dikkatli olalım." dedi.
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