Diyarbakır'da 137 karpuz koruma altına alındı

ESKİ BİRİNCİ, YARIŞMAYA 45 KARPUZLA KATILACAK

Bismil ilçesinde, Dicle Nehri kenarında 40 hektarlık arazide karpuz üreten ve önceki yarışmalarda birincilik dahil birçok derece elde eden Adil Aydın, yarışmaya bu sene 45 karpuzla katıldığını belirterek, "Burada amaç birincilik, ikincilik veya üçüncülük almak değil. Önemli olan, Diyarbakır karpuzunu yaşatmaya devam etmek ve bu devasa karpuzların varlığını bizden sonraki nesillere bırakmaktır.