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Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirildi
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Diyarbakır'da bir TIR'da 140 kilogram eroin ele geçirildi

Diyarbakır'da uygulama noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirildi
Diyarbakır'da 140 kilogram eroin ele geçirildi
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AA

Diyarbakır'da bir TIR'ın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü yaptı. Ekipler, M.K.S. ve F.S.'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli aracı durdurdu.

Narkotik eğitimli dedektör köpek, "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 paket halinde 140 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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