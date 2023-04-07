Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da 2 genç ölmüştü, sebebi ortaya çıktı! - Güncel haberler
ABONE OL

Diyarbakır'da 2 gencin öldüğü kavganın sebebi ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın şakalaşma ile başlayıp, büyüdüğü ortaya çıktı

Diyarbakır'da 2 genç ölmüştü, sebebi ortaya çıktı! - Güncel haberler
DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında 4 Nisan'da meydana gelen olayda, iki arkadaş arasında çıkan tartışma, kuzenlerin de araya girmesi ile bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Eyüp Ahmet Akgök (19) ile Veysel Emra (22) hayatını kaybetti, kuzenleri Baran Emra (18) ile Adem Polat (23) yaralandı. Akgök'ün Adem Polat ve Veysel Emra'yı, Veysel Emra'nın da Akgök'ü bıçakladığı belirtildi.

Ey&uuml;p Ahmet Akg&ouml;k ile Veysel Emra
Eyüp Ahmet Akgök ile Veysel Emra

Yaralılar, hastaneye götürüldü. Tedavileri sonrası taburcu olup, gözaltına alınan Baran Emra ile Adem Polat, tutuklandı.

Kavgaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Eyüp Ahmet Akgök ile Baran Emra'nın arkadaş oldukları, aynı pasajda farklı iş yerlerinde çalıştıkları, aralarında şakalaşma ile başlayan tartışma yaşandığı, bir gün sonra Baran Emra'nın kuzenleri Veysel ile Adem'i pasaja çağırdığı ve bıçaklı kavga çıktığı belirlendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Nisan ayının ikinci haftası için de yağmur müjdesi! Hava durumu İstanbul
GÜNDEM Nisan ayının ikinci haftası için de yağmur müjdesi!
Son dakika haberi: O stickerları tasarlayan Mahir Akkoyun gözaltına alındı! Siyasilerden tepki var
GÜNDEM O stickerlara gözaltı! Siyasilerden tepki var
İstanbul'daki kültür varlıklarıyla ilgili korkutan açıklama!
GÜNDEM İstanbul'daki kültür varlıklarıyla ilgili korkutan ...
Feci iddia! Site yönetimini ele geçirip evleri "ikiz satış" yöntemiyle sattılar
GÜNDEM Feci iddia! Site yönetimini silah zoruyla ele ...
Son dakika haberler | Katile ceza indirimi! Anne ve kardeşlerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar!
GÜNDEM Anne ve kardeşlerini öldüren babalarından şikayetçi ...
Sahte içkiden ölüme neden olmuştu! İşte sahte içkiden ölüme verilen ceza - Haberler
GÜNDEM Sahte içkiden ölüme neden olmuştu! İşte verilen ceza!
Son dakika haberi: AK Parti'den DSP'ye kritik ziyaret
GÜNDEM AK Parti'den DSP'ye kritik ziyaret
Antalya'da taksi şoförünün başına taşla vurmuştu! Ceza yağdı! - Öne Çıkan Haberler
GÜNDEM Taksi şoförünün başına taşla vurmuştu! Ceza yağdı!
Kuraklık vurdu! Burdur'da sokakta araç ve halı yıkamak yasaklandı
GÜNDEM Kuraklık vurdu! O ilde sokakta araç ve halı yıkamak ...
İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı
GÜNDEM İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.