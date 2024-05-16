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        Haberler Gündem Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

        Diyarbakır'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:29 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:30
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        Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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        Diyarbakır-Eğil kara yolu Oyalı Mahallesi mevkisindeki Baver mezrası yol ayrımında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hayvan yüklü kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada, 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan öldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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