Diyarbakır'da 2 kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Diyarbakır-Eğil kara yolu Oyalı Mahallesi mevkisindeki Baver mezrası yol ayrımında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hayvan yüklü kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan öldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.