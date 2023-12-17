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        Haberler Gündem Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 03:30 Güncelleme: 17.12.2023 - 03:30
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        Diyarbakır'da kaza: 4 yaralı
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        H.Ş. yönetimindeki otomobil, Dr. Azizoğlu Caddesi'nde N.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

        İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve araçlardaki V.C. ve M.G. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Diyarbakır
        #haberler
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