Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün ilçenin güneyindeki kırsal alanda bir grup PKK'lı terörist tespit edildi.

Sağlanan sıcak temasta 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin üzerinde M-16, kalaşnikof, tabanca ve el telsizi ele geçirildi.

ŞIRNAK'TA DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada "Şırnak bölgesinde birliklerimizi silahla taciz eden 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist, 28 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ