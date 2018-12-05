Diyarbakır girişinde bir otomobile düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan 294 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktardaki uyuşturucunun Diyarbakır'dan İstanbul'a transit olarak sevk edilmeye çalışıldığını tespit etti.

3 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU YAKALANDI

Diyarbakır girişinde bir otomobile yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olduğu öğrenilen 294 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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