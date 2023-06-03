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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
HABERTURK.COM

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 teröristin 1 M-16, 2 kaleşnikof silahlarıyla ele geçirildiği duyuruldu.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Lice Gönen mahallesi kırsalında J-SİHA, ANKA-S ve Atak Taarruz Helikopterlerinin desteğiyle bugün gerçekleştirilen, ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit J.Yzb.Fuat OĞUZCAN’ operasyonu kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda 3 terörist, silahları 1 M-16, 2 kalaşnikof ile birlikte etkisiz hale getirildi.

SOYLU: TÜRKİYE'NİN DAĞLARINDA BİR TEK TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu "29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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