Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 teröristin 1 M-16, 2 kaleşnikof silahlarıyla ele geçirildiği duyuruldu.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Lice Gönen mahallesi kırsalında J-SİHA, ANKA-S ve Atak Taarruz Helikopterlerinin desteğiyle bugün gerçekleştirilen, ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit J.Yzb.Fuat OĞUZCAN’ operasyonu kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda 3 terörist, silahları 1 M-16, 2 kalaşnikof ile birlikte etkisiz hale getirildi.
SOYLU: TÜRKİYE'NİN DAĞLARINDA BİR TEK TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu "29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı.
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2023
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