Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin, yanlarında taşıdığı bir poşeti attığı fark edildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada herhangi suç unsuru bulunmazken, çevrede yapılan aramada bulunan poşetin içerisinde ise 4 EYP ile fişek bulundu.

Şüphelilerin beraberinde bulunan bantla sarılmış plakasız elektrikli bisiklete de el konuldu. Olayla ilgili B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (25), A.İ. (26) ve C.A. (15), gözaltına alındı.