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Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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AA

Diyarbakır-Şanlıurfa Kara Yolu Ceylanlar Kavşağı mevkisinde Şanlıurfa istikametinden gelen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

AA'nın haberin göre; çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direklerini ve korkulukları da deviren araçlar karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen iki otomobil ve bir kamyonet de araçların çarpması ve devrilen direkler nedeniyle hasar gördü.

Kazaya karışan 5 araçta bulunan ikisi ağır 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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