Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Diyarbakır-Şanlıurfa Kara Yolu Ceylanlar Kavşağı mevkisinde Şanlıurfa istikametinden gelen kamyonet ile otomobil çarpıştı.

AA'nın haberin göre; çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direklerini ve korkulukları da deviren araçlar karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen iki otomobil ve bir kamyonet de araçların çarpması ve devrilen direkler nedeniyle hasar gördü.

Kazaya karışan 5 araçta bulunan ikisi ağır 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.