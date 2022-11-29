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Diyarbakır'da 572 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 572 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi

Diyarbakır'da 572 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 572 kilogram esrar ele geçirildi
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında Lice kırsalında önceden belirlenen 3 ayrı noktaya operasyon düzenlendi.

Arazi tarama faaliyeti sonucunda, 547 kilogram toz esrar ve 25 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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