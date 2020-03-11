AA

Diyarbakır'da 8 sığınak imha edildi, 547 kilogram esrar ele geçirildi



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınak ortaya çıkarıldı, 547 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi güneyi kırsalında terör örgütüne yönelik 9 Mart'da başlatılan "KAPAN-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür" operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan biri kalas kullanılarak yapılmış 25 metrekare genişliğinde, 1,5 metre yüksekliğinde olmak üzere 8 sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınaklar ile ev aramalarında Glock marka tabanca, 7 tüp, 2 akü, 4'lü pil bloğu, 2 güneş paneli, 20 metre elektrik kablosu, 4 terörist kıyafeti ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sığınaklar ve malzemeler imha edildi.

- Narkotik tespit köpekleri buldu

Narko-terörizmle mücadele kapsamında narkotik tespit köpekleri "Engel" ve "Çiko"nun da kullanıldığı operasyonda arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ile bidonlar içerisinde satışa hazır vaziyette 547 kilogram esrar ele geçirildi.