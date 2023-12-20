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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da akraba iki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 3 yaralı

        Diyarbakır'da akraba iki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 3 yaralı

        Diyarbakır'da iki akraba aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 00:42 Güncelleme: 20.12.2023 - 00:43
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        Akraba iki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 3 yaralı
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        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        TAŞLI, SOPALI, BIÇAKLI KAVGA

        Tartışma, büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. ile F.D. bıçakla, M.D. ise başına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

        DHA'nın haberine göre; yaralılardan M.D. ile F.D'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sokakta bulunan 4 otomobilde ise atılan taş ve sopaların isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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