Diyarbakır'da akraba iki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 3 yaralı Diyarbakır'da iki akraba aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TAŞLI, SOPALI, BIÇAKLI KAVGA Tartışma, büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. ile F.D. bıçakla, M.D. ise başına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR DHA'nın haberine göre; yaralılardan M.D. ile F.D'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sokakta bulunan 4 otomobilde ise atılan taş ve sopaların isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.