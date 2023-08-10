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        Haberler Gündem Diyarbakır'da alev alan traktör saman balyasını küle çevirdi - Güncel haberler

        Alev alan traktör saman balyasını küle çevirdi

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde traktörde çıkan yangın saman balyasına sıçradı. Yangında traktör ve 150 ton saman balyası küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:17
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        Alev alan traktör saman balyasını küle çevirdi
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        Yangın, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi´nde bulunan boş arazide meydana geldi.

        İddiaya göre, saman balyasının yanında bulunan traktör, alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktörün yanında bulunan saman balyalarına sıçradı.

        Yangında traktör ve yanındaki 150 ton saman balyası küle döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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