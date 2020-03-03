Diyarbakır'da badem ve fıstık üreticisine destek

AA

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çiftçiye 57 modern ilaçlama makinesi ile 12 bin 500 badem ve 3 bin fıstık fidanı dağıtımında yaptığı konuşmada, tarımsal faaliyetlerin bilgi ve teknolojiyle buluşturulmasıyla üründen elde edilen kazancın daha da yükseldiğini söyledi.

Yıllarca bölgede milletin kaynaklarının hizmet ve sorunların çözümü için kullanılmadığını belirten Güzeloğlu, "Maalesef terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve onların izinden gidenlerin derdi millete hizmet olmadı. Milletin derdiyle dertlenmek onların yaptığı bir iş olmadı. Millete hizmet diye emanet edilen kaynakları, imkanları bunlar hıyanete tahsis ettiler. Milletin refahı için verilen imkanları ihanet ve terör uzantılarına tahsis ettiler. Bugün altyapıda bu sıkıntıları görüyoruz." diye konuştu.

Belediyeyi devraldıkları günden itibaren kırsal mahallelere altyapı için 15 milyon lira kaynak ayırdıklarını ifade eden Güzeloğlu, bölge insanına değer katacak ve kazandıracak her alana kaynak aktardıklarını kaydetti.

Organik tarımın önemine de değinen Güzeloğlu, zirai hastalıkların önüne geçerek de verimin arttırılması için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Güzeloğlu, konuşmaların ardından üreticilere 57 modern ilaçlama makinesi ile 12 bin 500 badem ve 3 bin fıstık fidanı dağıttı.