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Diyarbakır'da balkondan düşen hamile kadın ağır yaralandı

Diyarbakır'da bir binanın 2'nci katındaki balkonundan düşen hamile kadın ağır yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Diyarbakır'da balkondan düşen hamile kadın ağır yaralandı
Balkondan düşen hamile kadın ağır yaralandı
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DHA

Diyarbakır'da 8 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan düşen 5 aylık hamile Z.Ş. (33), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın 2'nci katında oturan 5 aylık hamile Z.Ş, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

Beton zemine düşen Z.Ş'yi görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kanlar içerisinde yatan Z.Ş'ye ilk müdahalede bulundu.

Z.Ş, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Z.Ş'nin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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