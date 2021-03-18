Diyarbakır'da belediyelere kura yöntemiyle 423 personel alınacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Diyarbakır'da belediyelere kura yöntemiyle 423 personel alınacak

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçe Belediyesine kura yöntemiyle 423 personel alınacak.

Diyarbakır'da belediyelere kura yöntemiyle 423 personel alınacak
AA

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte karşılaşılan en büyük sorun ve taleplerden birinin istihdam olduğunu söyledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri bünyesinde çalıştırmak üzere kadrolar tahsis edildiğini aktaran Çiftçi, Diyarbakır'da yerel yönetimlerde ilk defa kura yöntemiyle personel alımının yapılacağını belirtti.

Alım şartlarının başında Diyarbakır'da ikamet etme şartı bulunduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Büyükşehir alımı için Diyarbakır'da, Sur, Yenişehir ve Sur Belediyeleri için de ilgili ilçede ikamet etme şartı baz alınarak 423 personel istihdam edilecek. Bunlardan 56'sı büyükşehir, 87'si DİSKİ Genel Müdürlüğü, 130'u Kayapınar Belediyesi, 100'ü Yenişehir Belediyesi ve 50 personele de Sur Belediyesi olmak üzere alım olacak. Tamamen şeffaf, adil ve eşitlikçi bir anlayışla personeller alınacak. 423 asil liste ve 423 de yedek liste olacak. Önümüzdeki hafta ilana çıkılacak ve Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Kuraya dahil olmak için de belirli şartlar olacak."

İnternet üzerinden başvuru yapılacağını aktaran Çiftçi, şartları uyan kişilerin sadece bir başvuru hakkını kullanarak listeye alınacağını ve işe alınanların noter huzurunda belirleneceğini kaydetti.

Ayrıca teknik personel alımları haricinde kalan başvurularda, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterlerinde olan kişiler arasında olanlara kuranın uygulanacağını belirten Çiftçi, "Dezavantajlı vatandaşlara fayda sağlayacak bir personel alımı olacak inşallah. Bu noktada da tamamen şaibesiz, avam ifadeyle torpilsiz, kayırmasız bir şekilde adil yöntemle alımı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME