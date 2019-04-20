Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ve Ergani ilçelerinde ikamet eden 3 kişinin ellerindeki 1300 yıllık papirüs kağıdı üzerine altın ve gümüş yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları istihbaratını aldı.



​Jandarma, Bismil’de düzenlediği operasyonda; bahse konu şüpheli şahıslar, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, Arap alfabesiyle papirüs kağıdına altın yazmalı, 51 yaprak; 102 sayfadan oluşan bir adet kitap ele geçirildi.



​Tarihi dini kitap muhafaza altına alınırken, dini kitabı satmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.