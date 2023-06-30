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Diyarbakır'da çarpışan 2 araç markete daldı: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Her iki araç da kazanın şiddetiyle kaldırıma çıktıktan sonra markete girdi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da çarpışan 2 araç markete daldı: 1 ölü, 6 yaralı
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AA

Diyarbakır'da çarpışan iki aracın kontrolden çıkarak markete girmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda seyreden B.P.'nin kullandığı cip, sürücüsü öğrenilmeyen seyir halindeki hafif araçla çarpıştı.

ARAÇLAR KAZANIN ŞİDDETİYLE MARKETE GİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç, daha sonra bir markete girdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada, ismi öğrenilmeyen bir yaya hayatını kaybetti. 2'si yaya, cip sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 6 kişi de yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araç incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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