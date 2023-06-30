Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç, daha sonra bir markete girdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada, ismi öğrenilmeyen bir yaya hayatını kaybetti. 2'si yaya, cip sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 6 kişi de yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araç incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.