Diyarbakır'da cerrahın laparoskopi yöntemi literatüre girdi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sıddık Evsen'in geliştirdiği laparoskopi yöntemi literatüre girdi.

AA'nın haberine göre; Doç. Dr. Evsen'in, genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden ince bir teleskopun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyat olan laparoskopi yönteminde geliştirdiği teknik, literatürde "Evsen Metodu" olarak yerini aldı.

İğnenin küçük bir kesiden parmak kontrolüyle girişini sağlayan yeni yöntemin, cilt altına verilecek karbondioksit gazı kaçışını engellediği, iğnenin daha az ilerletilmesi nedeniyle de ölümcül olabilecek büyük damar yaralanması ihtimalini çok daha azalttığı belirtiliyor.

Doç. Dr. Evsen, yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar sonucu geliştirdiği yöntemin ve karşılaştırmalı çalışmalarının Ginekologia Polska'da bu yıl yayınlandığını söyledi.

Geliştirdiği metodun dünya tıp literatüründe kabul görmesinin, dünya genelinde meslektaşlarına batına girme aşamasında avantajlı bir alternatif sunduğuna işaret eden Evsen, metodun kullanıldıkça tercih edilecek bir yöntem olacağına inandığını belirtti.

Klasik yöntemde cilt kesilip iğne ile girilirken, geliştirdiği yöntemde iğnenin dik ve parmak kontrolüyle girişinin yapıldığını aktaran Evsen, bu yöntemin üroloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum branşlarındaki kapalı ameliyatlarda kullanılabileceğini dile getirdi.

Evsen, yöntemin hastalarda daha az komplikasyon ihtimali ve cerrahi müdahalede yüksek başarı sağladığını dile getirdi.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN BU YÖNTEMLE STRESLERİNİN AZALDIĞINI GÖRMEK MUTLU EDİYOR"

Evsen, şöyle konuştu: "Mevcut yöntemlerin nispeten daha uzun süre gerektirmesi, karın içindeki gazın karın dışına kaçış oranının yüksek olması veya sonradan fıtık oluşması riski olabilmekte, başarısız giriş veya cilt altının yanlışlıkla şişirilmesi veya nadiren hayati olabilecek bağırsak ya da ciddi damar yaralanmalarıyla karşılaşılabilmektedir. Laparoskopide batına güvenli giriş önemli. Daha batına girmeden komplikasyon oluşturma korkusu birçok cerrahta stres oluşturuyor. Bazı genç cerrahlar için ameliyatın bu başlangıç ve en önemli kısmı stresli ve zor olabilmektedir. Geliştirdiğim yöntem alternatif bir giriş yöntemi sunuyor. Bizi en çok mutlu eden, yeni başlayan arkadaşlarımızın ameliyatlarda hocaların gözetimi altında bu ameliyatı tek başına yapabilmeleri, bu aşamayı sorunsuzca geçebilmeleri."

"AMACIMIZ AMELİYATLARIN RAHAT BİR ŞEKİLDE YAPILMASI"

Evsen, "5-6 ayda 100'ü aşkın vakada bu yöntemi kullandık. Amacımız daha az komplikasyonla, hasta hayatı daha az riske edilerek ameliyatların rahat bir şekilde yapılmasıdır. Daha önce kullandığımız klasik yöntemi terk ettik. Yöntemin başarılı olduğunu gözlemledik ve bunu yayınladık" ifadelerini kullandı.

"HASTA İÇİN BÜYÜK KONFOR"

Bu yöntemin hastalar açısından da birçok faydası bulunduğuna dikkati çeken Evsen, şöyle konuştu: "Cerrahın konforunun artmasının, hastanın komplikasyon oranının az olması yine hastaya büyük fayda sağlıyor. Hasta için çok büyük bir konfor. Literatüre girdikten sonra dünyadaki birçok cerrah bunu öğrenebilecek ve rahat bir şekilde uygulayabilecek. Birçok hasta bundan faydalanacaktır. Dolayısıyla hastalara yansıması çok fazla olacak."

Evsen, Antalya'da 13-17 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek uluslararası "Middle East Society for Gynecological Endoscopy Association (MESGE)" Kongresine, bu metotla ilgili bilgi vermesi için davet edildiğini belirterek, "Rektörümüz önümüzü açtı. Devletimizin vermiş olduğu imkanları kullanarak bu yöntemi geliştirdik. Bölümdeki arkadaşlarım tekniğin geliştirilmesi konusunda yanımda oldular. Bu açıdan kendilerine minnettarım. Çalışmamda destek olan Öğretim Üyesi İsmail Yıldız'a asistanım Gamze Akın Evsen'e, Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED) Başkanı Prof. Dr. Fatih Şendağ ve Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"BU TEKNİK ŞU ANDA DÜNYADA KABUL GÖREN BİR TEKNİK"

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de Doç. Dr. Evsen'in böyle bir teknik geliştirmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Bu teknik literatüre girdi. Bu teknik şu anda dünyada kabul gören bir teknik. Tekniğin bulunması üniversitemiz ve kliniğimiz için çok büyük bir başarı" ifadelerini kullanan Gül, Evsen'i tebrik etti.

Gül, "Hedefimiz bu tür yöntemleri geliştirmek. İnşallah bu teknik ülkemize ve bilime hayırlı olur" şeklinde konuştu.

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