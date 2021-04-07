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Diyarbakır'da ciğer kebaba kadın eli değdi

Ev kadını iken mikrokredi ile aldığı seyyar tezgahta ciğer kebap yaparak satan Yasemin Ayverdi Gülseran, işini büyüterek açtığı dükkanda yörenin çok tercih edilen bu lezzetini müşterilerin beğenisine sunuyor. Gülseran: "Kadının her şeyi yapabileceğinin örneği olduğumu düşünüyorum. Bütün tabuları yıktım. Çocuklarım benimle gurur duyuyor"

Diyarbakır'da ciğer kebaba kadın eli değdi
AA

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi ciğer kebap ustası Yasemin Ayverdi Gülseran, seyyar tezgahta başladığı bu işi açtığı iş yerinde sürdürüyor.

Gülseran, ev kadını iken çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışmaya karar verdi.

Mikrokredi desteği ile seyyar bir tezgah alan Gülseran, gündüz ev işleri ile ilgilendi, gece saatlerinde de açtığı tezgahta ciğer kebap yapıp, satarak aile ekonomisine katkı sunmaya başladı.

Hazırladığı kebapları çok beğenilen ve kazancı günden güne artan Gülseran, en büyük hedefini gerçekleştirerek dükkan açtı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Lice Caddesi'ndeki iş yerinde eşi ile çalışan Gülseran, biri kadın 2 kişiye daha istihdam sağladı.

- "Devlet desteğiyle taksitlerimin bir kısmını hafifletmeye başladım"

Gülseran AA muhabirine, iş hayatına atılırken cebinde 11 lira olduğunu belirterek, büyük bir cesaret örneği göstererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde dükkan açtığını söyledi.

Salgın sürecinde devletin esnafa sağladığı destek ile işini sürdürdüğünü belirten Gülseran, "Devlet desteğiyle taksitlerimin bir kısmını hafifletmeye başladım. Bu süreçte kar etmektense ayakta kalmayı tercih ettik." dedi.

Paket servisinde en çok talebin seyyar tezgahta çalıştığı dönemdeki müşterilerinden geldiğini anlatan Gülseran, "Bir işe atılmadan önce bitmeyecek, devamı gelecek bir meslek seçmek gerekir. Ciğer deyince Diyarbakır akla gelir. Diyarbakır'ın ciğeri biter mi, bitmez. Ben de Diyarbakır'ın yerlisiyim. Ciğeri çok seviyorum. Haliyle bu işe bir girelim dedik."diye konuştu.

Gülseran çalışmaya karar verdiğinde ailesinden ve çevresinden aldığı desteği unutamayacağını dile getirerek, esnaf olduğunu ancak evini ve çocuklarını hiç ihmal etmediğini aktardı.

- "Çocuklarım benimle gurur duyuyor"

"Kadının her şeyi yapabileceğinin örneği olduğumu düşünüyorum. Bütün tabuları yıktım. Ama anne olmaktan hiç vazgeçmedim. Çocuklarım benimle gurur duyuyor" diyen Gülseran, evlatlarının öğretmenlerine, arkadaşlarına kendisinden övgü ile bahsettiğini kaydetti.

Gülseran, çocuklarının geleceği için çalıştığını anlatarak, birçok kadında da bu cevherlin saklı olduğunu ancak bunu ortaya çıkaracak fırsatı bulamadıklarını belirtti.

Gülseran, işini severek yaptığını aktararak, "Hiçbir kadın bir erkeğin cüzdanına bağlı kalmamalı. Çok iyi çocuk büyüten kadından daha iyi çocuk bakan bir baba da görmüşümdür, bir adamdan daha iyi çalışıp eve ekmek getiren kadın da görmüşümdür. Yapabileceğine inan, yaparım de, yola çık, gerisi zaten geliyor." ifadelerini kullandı.

- "Kadın olarak her şeyi yapabileceğinize inanın"

Başka kadınları da bu sektörde görmek istediğini belirten Gülseran, şu değerlendirmede bulundu:

"Diyarbakır'ın belki de Güneydoğu'nun tek kadın ciğercisiyim. Tek kalmak istemiyorum. Kadın olarak her şeyi yapabileceğinize inanın. Ciğer denilince hep erkekleri görmüşüzdür ocak başında. Kadının yapamayacağı gibi bir algı var. Burada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Olumsuzluklar oldu, hepsini olumluya çevirdim. Gayet iyi, güzel gidiyor."

Diyarbakırlı kadınlarla bir arada çalışmak istediğini ifade eden Gülseran onlara iş birliği çağrısı yaptı.

Gülseran, "Pilavı tutturamıyorumdur, salatayı çok güzel yapamıyorumdur. Biri çıkar ve der ki; 'Sen ciğer yapıyorsun ben de yanına bir pilav yapayım.' Gel, beraber çalışalım. 'Ben büyüyeyim, ciğerciler kraliçesi olayım.' demiyorum. Hepimiz en iyi bildiğimiz işi yaparak belki de güzel bir yere gelebiliriz. Hep beraber güzel şeyler yapalım." sözlerine yer verdi.

Müşterilerden Semih Güzel, Diyarbakır'da ciğer yemek istediğinde Yasemin ustanın yaptığı kebabı tercih ettiğini söyledi.

Cemil Söğüt de Yasemin ustanın hazırladığı ciğer kebabı çok lezzetli bulduğunu ifade ederek, "Sürekli geldiğim bir yer. Nasıl hazırlandığını gördüğüm için burayı tercih ediyorum." dedi.

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