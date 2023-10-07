Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 07.10.2023 - 00:18 Güncelleme: 07.10.2023 - 00:19
Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Park'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda, S.S. hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
S.S'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.