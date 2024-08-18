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        Haberler Gündem Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

        Diyarbakır'da çocukların arasında başlayan, daha sonra da ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 00:14 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:14
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        Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
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        Merkez Kayapınar ilçesi Ayşe Zarakolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklar arasında kavga çıktı. Ailelerin de dahil olduğu tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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