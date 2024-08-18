Merkez Kayapınar ilçesi Ayşe Zarakolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklar arasında kavga çıktı. Ailelerin de dahil olduğu tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.