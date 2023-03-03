Diyarbakır'da depremde 78 cami hasar gördü

Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkan Vekili Ahmet Elçi, 11 ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da camilerin hasar gördüğünü belirterek, "Hasar tespitine göre 41'i az hasarlı, 37'si de ağır ve orta derecede olmak üzere 78 camimizde hasar oluştu" dedi.